Қазақстан мегаполистеріндегі валюта бағамы
АСТАНА. KAZINFORM – Астана, Алматы мен Шымкентте доллар, еуро мен рубль бағамы қандай.
Астанада:
- АҚШ доллары – сатып алу 470,03 теңге, сату 477,03 теңге;
- еуро – сатып алу 536,87 теңге, сату 546,87 теңге;
- Ресей рублі – сатып алу 5,74 теңге, сату 6,05 теңге.
Алматыда:
- АҚШ доллары – сатып алу 471,77 теңге, сату 474,94 теңге;
- еуро – сатып алу 541,14 теңге, сату 546,97 теңге;
- Ресей рублі – 5,77–5,92 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкентте:
- АҚШ доллары – сатып алу 473,85 теңге, сату 476,28 теңге;
- еуро – сатып алу 538,83 теңге, сату 546,13 теңге;
- Ресей рублі – сатып алу 5,79 теңге, сату 5,86 теңге.
Осыған дейін Қазақстанда Ұлттық криптовалютаны талдау жүйесі құрылатыны туралы жаздық.