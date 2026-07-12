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    Қазақстан мегаполистеріндегі валюта бағамы

    АСТАНА. KAZINFORM – Астана, Алматы мен Шымкентте доллар, еуро мен рубль бағамы қандай.

    Үш айда Қазақстаннан Өзбекстанға бағытталған ақша аударымдары 155 млн долларданн асты
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Астанада:

    • АҚШ доллары – сатып алу 470,03 теңге, сату 477,03 теңге;
    • еуро – сатып алу 536,87 теңге, сату 546,87 теңге;
    • Ресей рублі – сатып алу 5,74 теңге, сату 6,05 теңге.

    Алматыда:

    • АҚШ доллары – сатып алу 471,77 теңге, сату 474,94 теңге;
    • еуро – сатып алу 541,14 теңге, сату 546,97 теңге;
    • Ресей рублі – 5,77–5,92 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Шымкентте:

    • АҚШ доллары – сатып алу 473,85 теңге, сату 476,28 теңге;
    • еуро – сатып алу 538,83 теңге, сату 546,13 теңге;
    • Ресей рублі – сатып алу 5,79 теңге, сату 5,86 теңге.

    Осыған дейін Қазақстанда Ұлттық криптовалютаны талдау жүйесі құрылатыны туралы жаздық.


    Рубль Доллар Теңге Экономика Қор рыногы
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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