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    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
    Фото: Рустем Айтхожин/Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 470,00 теңгеден сатып алынады, 476,94 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 533,00 теңге, сату — 542,95 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,70 теңге, сату — 6,11 теңге;
    — юань 68,99 теңгеден сатып алынады, 73,43 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 471,79 теңге, сату — 474,20 теңге;
    — еуро: сатып алу — 537,85 теңге, сату — 543,28 теңге;
    — рубль 5,70 — 5,83 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 69,00 — 71,07 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 9,85 теңге өсіп, 476,07 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика Валюта ҚР Ұлттық банкі
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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