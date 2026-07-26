Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 470,00 теңгеден сатып алынады, 476,94 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 533,00 теңге, сату — 542,95 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,70 теңге, сату — 6,11 теңге;
— юань 68,99 теңгеден сатып алынады, 73,43 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 471,79 теңге, сату — 474,20 теңге;
— еуро: сатып алу — 537,85 теңге, сату — 543,28 теңге;
— рубль 5,70 — 5,83 теңге аралығында саудаланады.
— юань 69,00 — 71,07 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 9,85 теңге өсіп, 476,07 теңге болды.