Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:
— доллар: сатып алу — 538,70 теңге, сату — 540,54 теңге;
— еуро: сатып алу — 623,21 теңге, сату — 627,17 теңге;
— рубль 6,52 — 6,64 теңге аралығында саудаланады.
— юань 76,01 — 78,44 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 537,41 теңгеден сатып алынады, 543,41 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 622,52 теңге, сату — 630,53 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,55 теңге, сату — 6,70 теңге.
— юань 76,21 теңгеден сатып алынады, 80,07 теңгеден сатылады;
Еске салайық, 23 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,46 теңгеге арзандап, 538,11 теңге болды.