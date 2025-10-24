KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:03, 24 Қазан 2025 | GMT +5

    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:

    — доллар: сатып алу — 538,70 теңге, сату — 540,54 теңге;
    — еуро: сатып алу — 623,21 теңге, сату — 627,17 теңге;
    — рубль 6,52 — 6,64 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 76,01 — 78,44 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 537,41 теңгеден сатып алынады, 543,41 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 622,52 теңге, сату — 630,53 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,55 теңге, сату — 6,70 теңге.
    — юань 76,21 теңгеден сатып алынады, 80,07 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 23 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,46 теңгеге арзандап, 538,11 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Экономика Валюта Қор биржасы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар