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    Астана мен Алматыдағы валюта бағамы қандай

    АСТАНА. KAZINFORM – 14 шілдедегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу-сату бағамы жарияланды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz дерегінше, Астанадағы айырбастау пункттерінде:

    • доллар – сатып алу 470,04 теңге, сату 477,03 теңге;

    • еуро – сатып алу 535,04 теңге, сату 545,04 теңге;

    • рубль – 5,71–6,01 теңге аралығында саудалануда.

    Алматыдағы айырбастау пункттерінде:

    • доллар – сатып алу 471,77 теңге, сату 474,64 теңге;

    • еуро – сатып алу 540,19 теңге, сату 545,56 теңге;

    • рубль – сатып алу 5,80 теңге, сату 5,96 теңге.

    Шымкент қаласында:

    • доллар – сатып алу 472,29 теңге, сату 474,52 теңге;

    • еуро – сатып алу 539,43 теңге, сату 545,73 теңге;

    • рубль – сатып алу 5,80 теңге, сату 5,87 теңге.

    Қазақстан Ұлттық банкінің 14 шілдеге белгілеген ресми бағамы бойынша:

    • 1 АҚШ доллары – 477,11 теңге;

    • 1 еуро – 545,58 теңге;

    • 1 Ресей рублі – 6,20 теңге.

    Доллар Валюта Қор рыногы
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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