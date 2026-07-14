Астана мен Алматыдағы валюта бағамы қандай
АСТАНА. KAZINFORM – 14 шілдедегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу-сату бағамы жарияланды.
Kurs.kz дерегінше, Астанадағы айырбастау пункттерінде:
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доллар – сатып алу 470,04 теңге, сату 477,03 теңге;
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еуро – сатып алу 535,04 теңге, сату 545,04 теңге;
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рубль – 5,71–6,01 теңге аралығында саудалануда.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
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доллар – сатып алу 471,77 теңге, сату 474,64 теңге;
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еуро – сатып алу 540,19 теңге, сату 545,56 теңге;
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рубль – сатып алу 5,80 теңге, сату 5,96 теңге.
Шымкент қаласында:
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доллар – сатып алу 472,29 теңге, сату 474,52 теңге;
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еуро – сатып алу 539,43 теңге, сату 545,73 теңге;
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рубль – сатып алу 5,80 теңге, сату 5,87 теңге.
Қазақстан Ұлттық банкінің 14 шілдеге белгілеген ресми бағамы бойынша:
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1 АҚШ доллары – 477,11 теңге;
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1 еуро – 545,58 теңге;
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1 Ресей рублі – 6,20 теңге.