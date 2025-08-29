KZ
    08:55, 29 Тамыз 2025

    Астана мен Алматының ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамдары ұсынылды.

    доллар
    Фото: pixabay.com

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар: сатып алу — 537,31 теңге, сату — 539,14 теңге;
    — еуро: сатып алу — 625,08 теңге, сату — 629,20 теңге;
    — рубль 6,57 — 6,69 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 73,89-76,58 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар 535,03 теңгеден сатып алынады, 540,03 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 620,00 теңге, сату — 629,97 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,65 теңге, сату — 6,75 теңге.
    — юань 74,14 теңгеден сатып алынады, 77,23 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 28 тамыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,16 теңгеге арзандап, 537,76 теңге болды.

