    15:50, 02 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Астана мен Павлодар арасына рейстік автобус жүре бастады

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Жолаушылар екі аралыққа небәрі 4 мың теңге төлеп жете алады. Жолда аялдамалар қарастырылмаған.

    автобус, остановка
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Павлодарлық жолаушылар енді елордаға автобуспен де қатынай алады. Таксимен салыстырғанда оның жолақы құны 2,5 есе арзан. Ересектер үшін – 4000 теңге, ал балаларға 2000 теңге төлейсіз.

    Бұл туралы өңірлік жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары басқармасынан хабарлады.

    – Yutong автобусы жолаушыларды тұрақты тасымалдайды. Көлікке 49 жолаушы сыяды. Автобус күнде таңертең сағат 7.00-де Павлодар қаласынан шығады. Ал сағат 16.00-де Астана қаласынан кері сапарлайды, - деп мәлімдеді басқармадан.

    Тұрақты бағыттағы автобус рейсіне «№1 автобус паркі» ЖШС қызмет көрсетеді.

    Дейтұрғанмен қысқы уақытта «Астана - Павлодар» автобаны ауа райына байланысты жиі жабылатынын ескерсек, теміржол көлігі қазіргі уақытта ең сенімді тасымал көлік түрі болып тұр.

    Еске сала кетейік, биыл Павлодар әуежайы жөндеуден кейін ашылады. 

    Тегтер:
    Автобус Қоғам Көлік
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
    Автор
