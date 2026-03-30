Астана — Павлодар автожолындағы жылдамдық режимі қалпына келтірілді
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Жүргізушілер төрт жолақты автобанда енді бұрынғыша сағатына 140 шақырым жылдамдықпен жүйітки алады. Өзгеріс 30 наурыздан енгізілді.
Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» АҚ Павлодар облыстық филиалынан хабарлады.
— Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ҚР Ішкі істер министрлігі биыл ақпаннан бастап жол қозғалысына қатысушылардың барлығы үшін халықаралық және республикалық маңызы бар барлық автокөлік жолдарында қысқы кезеңге ғана жылдамдық режимін төмендету туралы шешім қабылдағаны мәлім. Аталған уақыттан бері Астана — Павлодар автобанында қысқы жылдамдық режимі енгізіліп, шекті жылдамдық 110 шақырым/сағат болып келген еді. Ауа райының жақсаруына байланысты және уәкілетті органның нұсқамасына сәйкес, 2026 жылдың 30 наурызынан бастап «Павлодар-Астана» автожолында жылдамдық режимі (140 шақырым/сағат) қалпына келтірілді, — деп мәлімдеді «ҚазАвтоЖолдан».
Еске сала кетейік, 9 ақпаннан Астана — Павлодар автобанында жылдамдық режимі төмендетілген еді.