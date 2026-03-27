    22:29, 27 Наурыз 2026 | GMT +5

    «Астана – Павлодар» тасжолында еріген қар суы жолға жайылып жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM – «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы (Қосақ БӨП)» автожолының 117-шақырымында еріген судың жол үстінен өтуі тіркелді.

    Фото: СҚО әкімдігі

    27 наурыз күні сағат 18:36-да анықталған жағдайға сәйкес, су жайылған учаскенің ұзындығы шамамен 50 метр, тереңдігі 15-20 см. Бұл маусымдық су көлемінің артуы мен мұздың жүруіне байланысты қалыптасқан.

    - Оқиға жол қызметтерінің бақылауында. Аталған аумаққа «ҚазАвтоЖол» ҰК-ның мердігері – «ҚазАвтоЖолсервис» ЖШС Ақмола облыстық филиалының техникасы жұмылдырылды. Қазіргі уақытта жол төсемін нығайту, қалпына келтіру және су ағынын реттеу мақсатында қорғаныс үйінділерін жасау жұмыстары жүргізіліп жатыр, - делінген ақпаратта.

    Жолдың бұл бөлігінде көлік қозғалысы қалыпты режимде жалғасуда, көлік кептелісі тіркелмеген. Қауіпсіздік үшін ескерту белгілері орнатылып, жағдайға тұрақты мониторинг жүргізілуде.

    Елді мекендерге қауіп жоқ.

    Салдарды жоюға 5 кешенді жол техникасы, 1 автогрейдер және 1 тиегіш тартылған. Жол қызметтері тәулік бойы жұмыс істеп, қозғалыстың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде.

    Айта кетейік, Қостанай облысында жол жабылды.

    Павлодар облысы Жол Су
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
