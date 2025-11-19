KZ
    14:13, 19 Қараша 2025 | GMT +5

    Астана полициясы «Tesla Education» орталығына қатысты арыздарды қарауға кірісті

    АСТАНА. KAZINFORM - «Tesla Education» білім беру орталығына қатысты ата-аналардың шағымы бойынша құқық қорғау органдары тексеруді бастады.

    полиция
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Ата-аналардың айтуынша, оқу орны оқу ақысын қайтармай, күн сайын түрлі себеппен созып келген. Олардың сөзінше, орталық бүгін мүлде жұмысын тоқтатқанын жеткізген. Бірқатар ата-анаға шамамен бір миллион теңгеден қарыз екені айтылған.

    Полиция департаментінің түсіндірмесіне сәйкес, «Tesla Education» орталығында білім алған балалардың ата-аналары бірлескен арызбен жүгінген.

    - Осы факт бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары басталды. Тексеру жүргізіліп жатыр, - деп мәлімдеді ведомстводан.

    Бұған дейін Оқу-ағарту министрлігінің, Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының және «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығының лауазымды адамдары мен қызметкерлері тәртіптік жауапкершілікке тартылғанын жазғанбыз.

     

