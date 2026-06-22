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    «Астана» станциясында ҚТЖ қызметкері қаза тапты

    АСТАНА.KAZINFORM — «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы «Астана» қосалқы станциясында қызметкердің қаза тапқанын растады. Компания өкілдерінің мәліметінше, жазатайым оқиғаға байланысты тергеу жүргізіліп жатыр. 

    «Астана» станциясында ҚТЖ қызметкері қаза тапты
    Фото: Kazinform

    Әлеуметтік желілерде «Астана» станциясында қызметкердің қаза тапқаны туралы ақпарат тараған. Мәліметке сәйкес, марқұм электромеханик болып жұмыс істеген.

    «Қазақстан темір жолы» компаниясының мәліметінше, жазатайым оқиға 14 маусым күні болған.

    — Жазатайым оқиға фактісі бойынша белгіленген тәртіпке сәйкес тергеу жүргізіліп жатыр. Оқиғаның мән-жайы мен себептері комиссия жұмысының қорытындысы бойынша анықталады. «ҚТЖ» ҰК АҚ тергеу жүргізуге қажетті қолдау көрсетіп, қаза тапқан қызметкердің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтады, — деп хабарлады ҚТЖ-ның баспасөз қызметі.

    Айта кетейік, былтыр теміржолда 44 адамды пойыз басып, оның 27-сі қаза тапқан.



    Көз жұмды Жұмысшы ҚТЖ
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
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