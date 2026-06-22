«Астана» станциясында ҚТЖ қызметкері қаза тапты
АСТАНА.KAZINFORM — «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы «Астана» қосалқы станциясында қызметкердің қаза тапқанын растады. Компания өкілдерінің мәліметінше, жазатайым оқиғаға байланысты тергеу жүргізіліп жатыр.
Әлеуметтік желілерде «Астана» станциясында қызметкердің қаза тапқаны туралы ақпарат тараған. Мәліметке сәйкес, марқұм электромеханик болып жұмыс істеген.
«Қазақстан темір жолы» компаниясының мәліметінше, жазатайым оқиға 14 маусым күні болған.
— Жазатайым оқиға фактісі бойынша белгіленген тәртіпке сәйкес тергеу жүргізіліп жатыр. Оқиғаның мән-жайы мен себептері комиссия жұмысының қорытындысы бойынша анықталады. «ҚТЖ» ҰК АҚ тергеу жүргізуге қажетті қолдау көрсетіп, қаза тапқан қызметкердің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтады, — деп хабарлады ҚТЖ-ның баспасөз қызметі.
Айта кетейік, былтыр теміржолда 44 адамды пойыз басып, оның 27-сі қаза тапқан.