    09:55, 27 Наурыз 2026 | GMT +5

    «Астана – Талдықорған» бағытында тікелей қатынайтын пойыз іске қосылады

    АСТАНА. KAZINFORM - 2026 жылғы 9 сәуірден бастап «Астана – Ақтоғай – Талдықорған» бағыты бойынша тікелей қатынайтын пойыз іске қосылады, деп хабарлайды ҚР Көлік министрлігінің баспасөз қызметі.

    Запускается прямое железнодорожное сообщение по маршруту Астана — Талдыкорган
    Фото: ҚР Көлік министрлігі

    №122/121 «Астана – Семей – Астана» пойызының құрамына (тасымалдаушы – «Арай Транс KZ» ЖШС) екі вагон — 1 купелік және 1 плацкарттық вагон қосылады.

    -Олар Ақтоғай станциясына келгеннен кейін бөлек пойыз құрамында Талдықорғанға дейін сапарын жалғастырады. Бұл жолаушыларға ешқандай ауысып мінусіз ыңғайлы сапар жасауға мүмкіндік береді. Пойыз күнара жүретін болады, - делінген хабарламада.

    Осыған джейін пойызда жасауға тыйым салынған әрекеттер туралы жаздық.

     

    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
