    Астана төрінде 4 жылдан соң құрақ көрпе стиліндегі шырша қайта тігілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордадағы Нұржол бульварында құрақ көрпе стилінде жасалған экологиялық шырша қайта орнатылды. Әлеуметтік маңызы бар жоба биыл тоқыма ойыншықтармен толықтырылды.

    құрақ көрпе стиліндегі шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Жобаны «Шеберлік жолы» қоғамдық қоры жүзеге асырып отыр. Қор басшысы, жобаның авторы Рахима Мұқышева бұл бастама алғаш рет 2020 жылы қолға алынғанын айтады.

    құрақ көрпе стиліндегі шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    — Құрақ көрпе стиліндегі бұл шырша алғаш рет 2020 жылы жасалған, оған 200-ден астам адам қатысқан. Биыл тұрғындардың сұранысымен жобаны қайта жаңғырттық, — деді ол.

    құрақ көрпе стиліндегі шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Ұйымдастырушылардың айтуынша, биыл жоба аясында 50-ден астам ерікті екі күн ішінде 100-ден аса тоқыма ойыншық дайындаған. Қатысушылар тоқуды нөлден бастап үйренген.

    құрақ көрпе стиліндегі шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Жоба ұрпақтар арасындағы байланысты нығайтты. Оған әжелер, ата-аналар, жастар мен балалар бірлесіп қатысқан. Ең жас қатысушының жасы 6-да болса, ең үлкені 70-те. 

    құрақ көрпе стиліндегі шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Жобаға қатысушылардың бірі Зейнолла Әсем тоқудың әлеуметтік маңызына тоқталды.

    құрақ көрпе стиліндегі шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    — Тоқу мен үшін жай хобби емес, адамдарға жақсылық сыйлайтын іс. Осы жоба арқылы мейірім мен еңбектің құндылығын көрсеткім келеді, — деді ол.

    құрақ көрпе стиліндегі шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Құрақ көрпе стиліндегі шырша бұған дейін шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарында да көрсетілген. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл бастама алдағы жылдары да жалғасын табады.

    құрақ көрпе стиліндегі шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Айта кетейік, Петропавлда жаңа жыл мерекесі қарсаңында көне шырша ойыншықтарының көрмесі болғанын жазған едік. 

    Қолөнер Астана Шырша Жаңа жыл
    Камила Мүлік
    Камила Мүлік
    Автор
