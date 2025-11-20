KZ
    Астана тұрғындарын жеңілдетілген несие алып беремін деп алдаған адам 4 жылға сотталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Астанада 16 азаматты алдаған жергілікті тұрғынға қатысты үкім шықты, деп хабарлайды Астана қалалық прокуратурасының баспасөз қызметі.

    сот
    Фото: freepik.com

    Баспасөз қызметі таратқан мәліметтерге қарағанда, бір ай ішінде жеңілдетілген несие алуға уәде берген алаяққа азаматтар ақша аударған.

    Келтірілген шығынның жалпы сомасы 4 млн теңгеден асты.

    Алаяқ өзін ұлттық компанияның қызметкерімін деп таныстырып, қызметтерін 100 мың теңгеге бағалап, жеңілдетілген шарттармен несие алуға көмектесуді ұсынған.

    - Сот ер адамды кінәлі деп тауып, 4 жылға бас бостандығынан айырды. Келтірілген материалдық шығын өндірілді.Үкім заңды күшіне енді, - делінген хабарламада.

    Прокуратура қырағылық танытып, ресми ақпарат көздері арқылы ақпараттың дұрыстығын тексеру қажеттігіне назар аударады.

    Осыған дейін Жамбыл облысында интернет алаяқтық екі есеге өскені туралы жаздық.

     

    Тегтер:
    Астана Сот Прокуратура Заң және құқық Алаяқтық
