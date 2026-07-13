Астана тұрғындарының 41%-ға жуығы спортпен тұрақты айналысады
АСТАНА. KAZINFORM - Соңғы екі жылда Астанада дене шынықтыру және спортпен тұрақты айналысатын тұрғындар саны 75 мыңнан астам адамға артты. Бұл туралы қала әкімдігінің Дене шынықтыру және спорт басқармасы хабарлады.
Басқарма мәліметінше, дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысатындар саны:
- 2023 жылы – 551 692 адам;
- 2024 жылы – 601 200 адам;
- 2025 жылы – 627 057 адамға жеткен.
– Осылайша, 2024 жылы тұрақты спортпен айналысатындар қатары 49,5 мың адамға артса, 2025 жылы тағы 25,9 мың адамға көбейген. Екі жылдағы жалпы өсім 75 365 адамды немесе шамамен 14% болды, - деп хабарлады аталған ведомство.
Бұл көрсеткішті елорда халқының жалпы санымен салыстырғанда, спортпен тұрақты айналысатындардың үлесі де арта түскен. Есеп бойынша, 2023 жылы бұл көрсеткіш шамамен 38% болса, 2025 жылы 41%-ға жуықтаған.
Айта кетейік, басқарма 2026 жылға қатысты ешқандай дерек ұсынған жоқ.
Көрсеткіштің қалай есептелетініне қатысты ведомство мемлекеттік статистикалық есепке алу әдістемесі қолданылатынын түсіндірді.
– Оған спорт секциялары, клубтар, фитнес орталықтары және басқа да ұйымдастырылған дене шынықтыру сабақтарына тұрақты қатысатын тұрғындар енгізіледі. Есепке қажетті мәліметтерді спорт ұйымдары мен жергілікті атқарушы органдар ұсынады, - делінген хабарламада.
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