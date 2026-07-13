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    Астана тұрғындарының 41%-ға жуығы спортпен тұрақты айналысады

    АСТАНА. KAZINFORM - Соңғы екі жылда Астанада дене шынықтыру және спортпен тұрақты айналысатын тұрғындар саны 75 мыңнан астам адамға артты. Бұл туралы қала әкімдігінің Дене шынықтыру және спорт басқармасы хабарлады.

    жартылай марафон
    Фото: Алматы әкімдігі

    Басқарма мәліметінше, дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысатындар саны:

    - 2023 жылы – 551 692 адам;

    - 2024 жылы – 601 200 адам;

    - 2025 жылы – 627 057 адамға жеткен.

    – Осылайша, 2024 жылы тұрақты спортпен айналысатындар қатары 49,5 мың адамға артса, 2025 жылы тағы 25,9 мың адамға көбейген. Екі жылдағы жалпы өсім 75 365 адамды немесе шамамен 14% болды, - деп хабарлады аталған ведомство.

    Бұл көрсеткішті елорда халқының жалпы санымен салыстырғанда, спортпен тұрақты айналысатындардың үлесі де арта түскен. Есеп бойынша, 2023 жылы бұл көрсеткіш шамамен 38% болса, 2025 жылы 41%-ға жуықтаған.

    Айта кетейік, басқарма 2026 жылға қатысты ешқандай дерек ұсынған жоқ.

    Көрсеткіштің қалай есептелетініне қатысты ведомство мемлекеттік статистикалық есепке алу әдістемесі қолданылатынын түсіндірді.

    – Оған спорт секциялары, клубтар, фитнес орталықтары және басқа да ұйымдастырылған дене шынықтыру сабақтарына тұрақты қатысатын тұрғындар енгізіледі. Есепке қажетті мәліметтерді спорт ұйымдары мен жергілікті атқарушы органдар ұсынады, - делінген хабарламада.

    Астананың әлемдік спорт орталықтарының біріне айналу жолы туралы толығырақ мына материалдан оқи аласыз.

    Астана Статистика Спорт
    Назерке Сүйіндік
    Назерке Сүйіндік
    Авторлар