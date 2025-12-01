KZ
    Астана мен Алматы қалаларында ХҚО-лардың мекенжайы өзгерді

    АСТАНА. KAZINFORM – 1 желтоқсаннан бастап Астана және Алматы қалаларындағы кезекші орталықтардың мекенжайлары өзгерді. 

    ХҚО
    Фото: Азматтарға арналған үкімет

    Кезекші халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмыс күндері 09:00–20:00 аралығында, ал сенбі күні 09:00–13:00 аралығында қызмет көрсетеді.

    Кезекші мамандандырылған ХҚКО-ларда жұмыс күндері өтініштер 09:00–18:00 аралығында қабылданып, дайын құжаттар 20:00–ге дейін беріледі. Сенбі күні өтініштер 09:00–12:00 аралығында қабылданып, дайын құжаттар 13:00–ге дейін беріледі.

    — Кейбір өңірлерде кезекші орталықтардың жұмыс кестесі өзгеше болуы мүмкін. Белгілі бір бөлімшенің нақты жұмыс уақытын «ЦОН» мобильді қосымшасынан арқылы біле аласыздар, — делінген хабарламада.

    Астана және Алматы қалаларында ХҚО-лардың мекенжайлары өзгерді
    Фото: Gov.kz
    Фото: Gov.kz

