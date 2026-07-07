Астана және Алматыда шетелдік валюталар қаншадан саудаланып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Еліміздің ең ірі үш қаласы — Астана, Алматы, Шымкентте доллар, еуро және рубль бағамы бүгін қаншадан сатылып жатқаны белгілі болды.
Kurs.kz мәліметі бойынша, шетелдік валюталардың Астанадағы орташа бағамы:
— доллар: сатып алу — 471,09 теңге, сату — 477,99 теңге;
— еуро: сатып алу — 540,00 теңге, сату — 549,97 теңге;
— рубль: 5,70 — 6,00 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Алматының валюта айырбастау орындарында:
— доллар: сатып алу — 475,48 теңге, сату — 477,82 теңге;
— еуро: сатып алу — 540,88 теңге, сату — 546,09 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,85 теңге, сату — 5,99 теңге.
Шымкентте:
— доллар: сатып алу — 474,58 теңге, сату — 476,58 теңге;
— еуро: сатып алу — 541,24 теңге, сату — 546,64 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,82 теңге, сату — 5,91 теңге.
Ал бүгінгі ресми валюта бағамдары мынадай: 1 доллар — 472,03 теңге, 1 еуро — 540,29 теңге, 1 рубль — 6,11 теңге.
Айта кетейік, бұған дейін теңгенің ұлттық валюта ретіндегі мәртебесі Конституцияда бекітілгенін жазғанбыз.