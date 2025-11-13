Астана — Жезқазған бағытындағы Тальго пойызы Қызылордаға дейін баратын болды
АСТАНА. KAZINFORM — 14 желтоқсаннан бастап «Жолаушылар тасымалы» АҚ Тальго № 65/66 «Астана — Жезқазған» пойызының бағытын Қызылордаға дейін ұзартады. Жаңа бағыт елдің орталық және оңтүстік өңірлерін тікелей байланыстырады. Бұл туралы «Жолаушылар тасымалы» АҚ баспасөз қызметі мәлімдеді.
— «Астана — Қызылорда» пойызы күнара қатынайды. Бұл бағытта бір сапарда 400-ден астам жолаушы тасымалданады. Бағытта жайлы Тальго вагондары қолданылады. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін 50% жеңілдікпен арнайы бейімделген орындар қарастырылған, — делінген хабарламада.
Компанияның дерегінше, бағыттың ұзаруы жол жүру уақытын стандартты пойыздардан 7 сағатқа қысқартуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде еліміздің ірі өңірлері арасындағы көлік қатынасын тұрақтандырып, жолаушылардың қысқы маусымдағы сапарын едәуір арттырады.
Билеттерді bilet.railways.kz ресми сайтынан және теміржол вокзалдарының билет кассаларынан сатып алуға болады. Қосымша ақпаратты 1433 тегін нөмірі арқылы білуге болады. Пойыздардың нақты келу және жөнелту уақыты туралы ақпарат https://tablo-railways.kz/ru/ онлайн-таблосында қолжетімді.
Еске сала кетейік, бұған дейін Алматы — Ташкент бағытында Тальго пойызы қатынайтынын жазған едік.