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    Астанада 1-сыныпқа үшем қабылданды

    АСТАНА. KAZINFORM – Елордада бірінші сыныпқа құжат қабылдау науқаны басталғаннан кейін бір мектепке бір үйдің үшем баласы қатар қабылданды.

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    Фото: Астана әкімдігі

    Астана қаласы әкімдігінің мәліметінше, №37 мектеп-лицейне Күнтуған Бақыт, Айтуған Бақыт және Нұртуған Бақыт есімді үшемдер құжат тапсырған.

    Жаңа оқу жылында олар бірінші сыныпта қазақ тілінде білім алады.

    – Құлыншақтарымыздың қадамдары құтты болып, білім жолында биік белестерді бағындырсын. Елін сүйетін, тәрбиелі әрі білімді азамат болып өссе екен дейміз, – дейді ата-аналары.

    Бір отбасының үш перзентінің мектеп табалдырығын қатар аттауы ата-аналар үшін де, білім ордасы үшін де ерекше оқиға болды.

    Айта кетейік, Астана қаласында 1-сыныпқа құжат қабылдау 27 мамыр мен 31 тамыз аралығында жүргізіледі.

    Астана Білім Үшем
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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