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    Астанада 10 келіден астам гашиш тәркіленді

    АСТАНА. KAZINFORM – Елордада еліміздің оңтүстік өңірлерінен есірткі жеткізумен айналысқан күдіктілер ұсталды.

    Бангкоктан жеткізілген 11 кг гашиш майы тәркіленді
    Фото: Polisia,kz

    Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, операция «Заң мен тәртіп» қағидатын іске асыру аясында жүргізілген.

    Астана қаласының есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшесінің қызметкерлері каннабистік топқа жататын есірткі заттарын тұрақты жеткізу арнасының жолын кескен.

    – Ұзақ мерзімді жедел әзірлеу нәтижесінде биылғы 26 мамырда екі ер адам бір мезетте ұсталды, – делінген Polisia.kz сайтында жарияланған хабарламада.

    Күдіктілердің автокөлігі мен тұрғылықты мекенжайына жүргізілген тінту барысында Шу өңірінен жеткізілген есірткі заттары анықталған.

    – Тінту кезінде 3 келі және 7 келі гашиш тәркіленді. Тәркіленген есірткінің жалпы салмағы 10 келіден асты, – деп хабарлады ведомство.

    Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-бабының 3-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

    Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары есірткі тасымалдау және жеткізу схемасына қатысы болуы мүмкін өзге тұлғаларды анықтап жатыр.

    Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды.

    – Елімізде есірткі жеткізу арналарының жолға қойылуына бағытталған кез келген әрекеттердің жолы дереу кесілетін болады, – деп мәлімдеді Ішкі істер министрлігі.

    Айта кетейік, Алматыда есірткі таратқан 6 жасөспірім ұсталды: олар 10 жылға дейін қамалуы мүмкін.

    Есірткімен күрес Астана ҚР ІІМ
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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