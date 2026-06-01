Астанада 10 келіден астам гашиш тәркіленді
АСТАНА. KAZINFORM – Елордада еліміздің оңтүстік өңірлерінен есірткі жеткізумен айналысқан күдіктілер ұсталды.
Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, операция «Заң мен тәртіп» қағидатын іске асыру аясында жүргізілген.
Астана қаласының есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшесінің қызметкерлері каннабистік топқа жататын есірткі заттарын тұрақты жеткізу арнасының жолын кескен.
– Ұзақ мерзімді жедел әзірлеу нәтижесінде биылғы 26 мамырда екі ер адам бір мезетте ұсталды, – делінген Polisia.kz сайтында жарияланған хабарламада.
Күдіктілердің автокөлігі мен тұрғылықты мекенжайына жүргізілген тінту барысында Шу өңірінен жеткізілген есірткі заттары анықталған.
– Тінту кезінде 3 келі және 7 келі гашиш тәркіленді. Тәркіленген есірткінің жалпы салмағы 10 келіден асты, – деп хабарлады ведомство.
Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-бабының 3-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары есірткі тасымалдау және жеткізу схемасына қатысы болуы мүмкін өзге тұлғаларды анықтап жатыр.
Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды.
– Елімізде есірткі жеткізу арналарының жолға қойылуына бағытталған кез келген әрекеттердің жолы дереу кесілетін болады, – деп мәлімдеді Ішкі істер министрлігі.
Айта кетейік, Алматыда есірткі таратқан 6 жасөспірім ұсталды: олар 10 жылға дейін қамалуы мүмкін.