    08:24, 17 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Астанада 14 қабатты тұрғын үйден өрт шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Осы сәтте ТЖМ өрт сөндірушілері Алматы ауданы Б. Момышұлы даңғылындағы 14 қабатты тұрғын үйдің 10-қабатында орналасқан балконнан шыққан қызыл жалынды өшіруге талпынып жатыр. Бұл туралы ТЖМ мәлім етті.  

    МЧС РК, ҚР ТЖМ
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — Алғашқы өрт сөндіру жасақтары келгеннен кейін балконның ашық жалынмен жанып жатқаны анықталды. Газ-түтіннен қорғау қызметінің буыны барлау мен өртті сөндіруге шұғыл кіріскен. Оқиға орнында құтқарушылар жоғары дәрежеде жұмыс істеп жатыр. Зардап шеккендер туралы ақпарат 112-ге түскен жоқ, — делінген хабарламада.

    Өрт сөндірушілер жоғарғы қабаттан 8 адамды эвакуациялап, көрші пәтерден 2 бала құтқарылды. Өртті сөндіру жалғасып жатыр.

