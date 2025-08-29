Астанада 1,6 млрд теңге жымқырған кәсіпорын басшылары сотталды
АСТАНА. KAZINFORM – Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі соты мемлекеттік қорғаныс тапсырысы саласындағы қаражат жымқыру дерегі бойынша резонанстық істі қарауды аяқтады.
Еске салайық, 2023 жылы Қаржылық мониторинг агенттігімен «Казспецэкспорт» РМК-ның лауазымды тұлғалары мен теріс пиғылды жеткізушілер ұсталып, әскери мақсаттағы өнімдерді сатып алуға бөлінген бюджет қаражатын жымқырды және сыбайлас жемқорлық деректері бойынша айып тағылған болатын.
Қаржылық мониторинг агенттігі мәліметінше, мемлекетке келтірілген залал 1,6 млрд теңгеден асты. Сот үкімімен «Казспецэкспорт» РМК бас директоры Рамазанов А.К. 11 жылға бас бостандығынан айырылды, ал кәсіпорынның департамент директоры Кудабаев А.Т. 10 жылға сотталды.
Қалған 9 айыпталушы да әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды. Сонымен қатар сот мемлекет пайдасына 1,6 млрд теңге көлеміндегі азаматтық талап-арызды қанағаттандырып, жалпы құны 607 млн теңге болатын мүлікті тәркіледі.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Айта кетейік, Ұлытауда білім басқармасының басшысы 8 жылға сотталды.