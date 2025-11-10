Астанада 17 елден келген 400-ден астам медицина маманы бас қосты
АСТАНА. KAZINFORM - Астанада әлем елдерінің жетекші мамандары медицинаға инновацияларды енгізу, кадрлық әлеуетті дамыту және ғылым мен клиникалық тәжірибе арасындағы байланысты нығайту тақырыбын талқылап жатыр.
ҚР Президенті Іс басқармасы Медициналық орталығы ұйымдастырған халықаралық ғылыми-практикалық конференция өз жұмысын бастады. Шараға Қазақстан мен әлемнің 17 елінен келген 400-ден астам жетекші дәрігер, ғалым және денсаулық сақтау саласының менеджерлері қатысып жатыр.
Олардың қатарында Австрия, Қытай, Германия, Оңтүстік Корея, Түркия, Ресей, Швейцария, Норвегия, Жапония және басқа мемлекеттердің өкілдері бар.
Конференцияның ашылуында сөз сөйлеген ҚР Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова министрлік пен Медициналық орталық арасындағы ынтымақтастықтың маңыздылығын атап өтті.
«ҚР Денсаулық сақтау министрлігі мен ҚР Президенті Іс басқармасы Медициналық орталығының тиімді әріптестігі – мемлекеттік құрылымдардың ұлт денсаулығын нығайту жолындағы жемісті ынтымақтастығының жарқын үлгісі. Бірлескен жұмыс аясында жоғары технологиялық көмек, кадр даярлау, цифрландыру және инновацияларды енгізу бағыттарында нақты нәтижелер бар. Соңғы он жылда 35 клиникалық хаттама, 19 жаңа медициналық технология және роботтандырылған хирургия әдістері енгізілді», – деді министр.
ҚР Президентінің кеңесшісі Алексей Цой Медициналық орталықтың салалық көшбасшылық рөлін атап өтті: «ҚР Президенті Іс басқармасы Медициналық орталығы отандық денсаулық сақтау жүйесінде жетекші орында. Мұнда үздік мамандар шоғырланған және заманауи технологиялар енгізілген. Бүгінде пациенттердің сенімі – сапалы қызметтің басты көрсеткіші болып отыр».
Конференция бағдарламасы кардиохирургия, онкология, ядролық медицина, нейрохирургия, терапия, цифрландыру, фармацевтикалық реттеу, мейіргер ісі және медициналық көмектің сапасын басқару сияқты өзекті бағыттарды қамтиды. Форумның басты мақсаты – ғылым мен клиникалық тәжірибе арасындағы байланысты нығайту, инновацияларды енгізу және кадрлық әлеуетті дамыту.
Шетелдік сарапшылар халықаралық медицинаның соңғы жетістіктері жайлы баяндады. Атап айтқанда, ДДҰ Еуропалық өңірлік бюросының директоры Ханс Клюге 2030 жылға дейінгі Еуропалық денсаулық сақтау стратегиясының басымдықтарын таныстырды.
Германиядан келген профессор Андреас Кёниг денсаулық сақтау жүйесінде цифрлық технологиялар мен жасанды интеллектінің тиімділігін атап өтті.
Қытайдың профессор Сун Ингли ядролық медицинаның онкологиялық ауруларды анықтаудағы рөлін баяндады, ал Оңтүстік Корея профессоры Хан Сын Хун қашықтан кардиохирургияны дамытудың тәжірибесімен бөлісті.
Қазақстандық мамандар клиникалық тәжірибені стандарттау, цифрландыру, жасанды интеллектіні диагностикалық процестерге енгізу, аз инвазиялы хирургия, роботтандырылған технологиялар, фармакологиялық қауіпсіздік және оңалтудың жаңа тәсілдері туралы баяндама жасады.