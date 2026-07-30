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    Астанада 17 мыңнан астам қыз бала АПВ-ға қарсы екпе алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Астанада өткен жылдың 20 қыркүйегінен бері 17 мыңнан астам қыз бала адам папилломасы вирусына (АПВ) қарсы вакцина алды.

    Вакцина күнтізбесі
    Коллаж: Kazinform/Nano Banana

    Бұл туралы Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Айгүл Шағалтаева Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтты.

    Оның сөзінше, Ұлттық профилактикалық егу күнтізбесі аясында 11–13 жастағы қыз балаларға АҚШ-та өндірілген төрт валентті «Гардасил» вакцинасымен жоспарлы вакцинация жүргізіліп келеді.

    – Бүгінге дейін вакцинаның бірінші дозасы 17 567 қыз балаға, екінші дозасы 10 652 қыз балаға егілді, – деді Айгүл Шағалтаева.

    Сондай-ақ биыл 18 мамырдан бастап 14–18 жас аралығындағы қыз балаларды қосымша вакцинациялау басталды. Бұл санаттағы жасөспірімдерге екпе 0–2–6 айлық схема бойынша үш кезеңмен салынады.

    – Қазіргі уақытта қосымша иммундау аясында бірінші дозаны 708 қыз бала қабылдады. Екінші доза 52 қыз балаға егілді, – деді департамент басшысы.

    Спикердің айтуынша, АПВ-ға қарсы тегін вакцинация қыз балалардың денсаулығын қорғауға бағытталған мемлекеттік бағдарлама аясында жүргізіліп жатыр. Екпе алу үшін ата-аналар өздері тіркелген емханаға немесе мектептің медициналық пунктіне жүгіне алады.

    Еске салайық, бұған дейін АПВ-ға қарсы вакцинация бағдарламасына ұл балаларды енгізудің маңызы мен халықаралық тәжірибе туралы жазған едік. 

    Вакцина Вирус Денсаулық
    Венера Жоламанқызы
    Венера Жоламанқызы
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