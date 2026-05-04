    Елордада 1,8 жасар бүлдіршінді көлік қағып кетіп, қаза тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — «Kia Seltos» маркалы автокөлік жүргізушісі Иманов көшесіндегі үйлердің бірінің ауласында келе жатып, жолға жүгіріп шыққан баланы қағып кеткен.

    Астана полициясы қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 36 мыңнан астам бейнекамераны қолданысқа енгізді
    Фото: Астана әкімдігі

    Жол-көлік оқиғасы салдарынан 1 жас 8 айлық бүлдіршін оқиға орнында қаза тапты.

    Бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, қазір тергеу жүріп жатыр.

    Фото: Видеодан скрин

    — Полиция жүргізушілерге тұрғын үйлердің аулалары мен айналасында айрықша сақ болу қажеттігін ескертеді. Балалар кенеттен жолға атып шығуы мүмкін екенін естен шығармауға шақырамыз. Ал ата-аналарға қайғылы жағдайлардың алдын алу үшін балаларын жолға жақын тұста және аулада қараусыз қалдырмауға кеңес береміз, — делінген Астана қаласы полиция департаментінің хабарламасында.

    Айта кетейік, бұған дейін Астанада 5 күнде 1,5 мыңнан астам жол ережесін бұзу фактісі тіркелгенін жазғанбыз.

    Алпамыс Файзолла
