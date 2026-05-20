Астанада 2027 жылы бокстан әлем чемпионаты өтеді
АСТАНА. KAZINFORM - Елорда әлемдік бокстың орталығына айналмақ – Астанада 2027 жылы бокстан әлем чемпионаты өтеді.
— Бұл — қала үшін зор мәртебе әрі үлкен жауапкершілік. Бокс — Қазақстанның болмысымен біте қайнасқан спорт түрі. Бұл — қайсарлықтың, тәртіптің және жеңіске деген жігердің көрінісі. World Boxing ұйымының президенті Геннадий Головкинмен, World Boxing ұйымының бас хатшысы Том Диленмен және т. б. кездестім. Кездесуде әлем чемпионатына дайындық, спорт инфрақұрылымының әзірлігі және алдағы ынтымақтастық мәселелері талқыланды, — деді Жеңіс Қасымбек.
Мемлекет басшысы еліміздің бокстағы әлеуеті өте жоғары екенін, бұл жетістіктер халықаралық спорт аренасында мойындалғанын атап өтіп, «алдымызда боксты ұлттық спорт түріне айналдыру міндеті тұр» деген болатын.
— Бокстан әлем чемпионаты тек ауқымды спорттық дода ғана емес, қазақстандық бокстың жоғары деңгейін тағы бір мәрте айқындайтын маңызды іс-шара боларына сенімдімін. Чемпионатты ең жоғары деңгейде өткізу үшін бар күш-жігерімізді саламыз, — деді ол.
Айта кетелік World Boxing Қазақстанның халықаралық спорттық іс-шараларды ұйымдастыру деңгейін жоғары бағалаған еді.