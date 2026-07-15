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    Астанада 34 жыл болмаған аптап ыстық рекорды жаңарды

    АСТАНА. KAZINFORM — 14 шілдеде Астанада ауа температурасы +38,6°C-қа жетіп, 1992 жылы осы күні тіркелген рекорд жаңарды. Бұл туралы Қазгидромет РМК Kazinform агенттігінің сауалына берген жауабында мәлім етті. 

    Астана
    Коллаж: Kazinform / Nano Banana

    Қазгидрометтің мәліметінше, бұл — 14 шілде күнгі ауа температурасының жаңа рекорды.

    — Қазгидромет бақылау желісінің деректеріне сәйкес, 2026 жылғы 14 шілдеде Астанада 14 шілде күнгі ауа температурасының жаңа рекорды тіркелді. Ауаның ең жоғары температурасы +38,6°C-қа жетіп, 1992 жылы тіркелген +35,3°C көрсеткіштен 3,3 градусқа жоғары болды, — делінген кәсіпорынның ресми жауабында.

    Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда аптап ыстықтың жиілеуіне климаттың өзгеруі қалай әсер етіп жатқаны туралы талдамалық материал жарияланған еді.

    Астана Аптап ыстық Қазгидромет Ауа райы
    Венера Жоламанқызы
    Венера Жоламанқызы
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