Астанада 34 жыл болмаған аптап ыстық рекорды жаңарды
АСТАНА. KAZINFORM — 14 шілдеде Астанада ауа температурасы +38,6°C-қа жетіп, 1992 жылы осы күні тіркелген рекорд жаңарды. Бұл туралы Қазгидромет РМК Kazinform агенттігінің сауалына берген жауабында мәлім етті.
Қазгидрометтің мәліметінше, бұл — 14 шілде күнгі ауа температурасының жаңа рекорды.
— Қазгидромет бақылау желісінің деректеріне сәйкес, 2026 жылғы 14 шілдеде Астанада 14 шілде күнгі ауа температурасының жаңа рекорды тіркелді. Ауаның ең жоғары температурасы +38,6°C-қа жетіп, 1992 жылы тіркелген +35,3°C көрсеткіштен 3,3 градусқа жоғары болды, — делінген кәсіпорынның ресми жауабында.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда аптап ыстықтың жиілеуіне климаттың өзгеруі қалай әсер етіп жатқаны туралы талдамалық материал жарияланған еді.