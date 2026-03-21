Астанада 50 млрд теңгеге жуық қаржыға мемлекеттік аудит жүргізіледі
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада 2026 жылы шамамен 50 млрд теңгені қамтитын мемлекеттік аудит өтеді.
Тексеру бірқатар коммуналдық мекеме мен ұйымдарды, соның ішінде мектептерді, балабақшаларды, әлеуметтік орталықтарды және көлік кәсіпорындарын қамтиды.
Тізімге № 23 жалпы білім беретін мектеп, № 81 «Әсемгүл» балабақшасы, № 1 автобус паркі, № 1 оңалту орталығы, сондай-ақ арнайы әлеуметтік қызмет көрсететін мекемелер енгізілген.
Аудиттік іс-шаралар жыл бойы кезең-кезеңімен — бірінші тоқсаннан төртінші тоқсанға дейін жүргізіледі. Тексерулер нысанға байланысты 2021–2025 жылдар аралығын қамтиды.
Жоспарға сәйкес, аудитке жататын бюджеттік қаражат пен активтердің жалпы көлемі 49,3 млрд теңге.
Тексерудің негізгі бөлігі бюджет қаражаты мен мемлекеттік активтердің тиімді пайдаланылуына аудит жүргізу, сондай-ақ заңнама талаптарының сақталуын тексеру форматында өтеді.
Бұған дейін Үкімет жекеменшік мектептер бойынша аудит нәтижелерін жариялағаны туралы жазған едік.