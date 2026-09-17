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    Астанада Ақмешіт пен Алматы көшелерінің қиылысы жабылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақмешіт және Алматы көшелерінің қиылысында «Астана қаласының Есіл ауданындағы Алматы көшесі бойымен көлік туннелін салу жобасы аясында құрылыс-монтаж жұмысы жүргізіледі. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі мәлім етті. 

    Астанада Ақмешіт пен Алматы көшелерінің қиылысы жабылады
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Осыған байланысты 19 қыркүйек күні сағат 21:00–ден бастап аталған қиылыста көлік қозғалысы толықтай шектеледі.

    Қозғалысты шектеу жыл соңына дейін жалғасады деп жоспарланып отыр.

    — Бұл ретте көлік қозғалысы жолдың бір жағымен екі бағытта ұйымдастырылады. Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлап, ықтимал өзгерістерді ескеруі қажет, — деп ескертті әкімдіктен.

    Айта кетейік, Астанада биыл 50 көшеде жол жөндеу жұмыстары жүргізіледі.

    Астана Көше Жол жабылды Жөндеу жұмыстары
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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