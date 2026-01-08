KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:51, 08 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Астанада алдағы демалыс күндері ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада 10-11 қаңтар аралығында кезекті қалалық ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Бұл туралы елорда әкімдігі хабарлады. 

    Астанада алдағы демалыс күндері ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді
    Фото: Астана әкімдігі

    Жәрмеңкеде жергілікті фермерлер мен Қазақстанның түрлі өңірлерінен келген тауар өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Қала тұрғындары мен қонақтары көкөністер мен жеміс-жидектерді, ет өнімдерін, ұн және сүт өнімдерін, наубайхана тауарларын, табиғи шырындар, тосаптар мен джемдерді тиімді бағада сатып ала алады.

    Іс-шара 10 және 11 қаңтар күндері сағат 10:00–ден 19:00–ге дейін өтеді.

    Өтетін орны: «Keryen Joly» сауда орталығы, Алаш тас жолы, 35Б.

    Келушілердің ыңғайлылығы үшін жәрмеңке өтетін орынға № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 және 317 бағыттағы қоғамдық көліктер қатынайды. 

    Айта кетелік Астана тұрғындары аулаларын жаңартуға өтінім бере алатыны туралы жазған едік

    Тегтер:
    Астана Азық-түлік Жәрмеңке
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар