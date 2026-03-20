Астанада асық атудан инклюзивті турнир өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Наурыз мерекесіне орай алғашқы инклюзивті асық ату турнирі өтті, ол қазақ мәдениетінің дәстүрін қазіргі спорттық тәсілдермен насихаттады, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Іс-шара Хусейн бен Талал мен Қабанбай батыр көшелерінің қиылысындағы Инклюзивті спорт орталығында өтті және көптеген көрерменнің басын қосты. Іс-шараны Қазақстанның бочча федерациясы «Sport Culture» қоғамдық бірлестігімен бірлесіп ұйымдастырды.
Сайыстың ерекшелігі — арнайы үлкенірек асықтарды қолдану форматында, бұл мүмкіндігі шектеулі адамдардың да қатысуына мүмкіндік берді.
Турнир басталмас бұрын балалар шығармашылық қабілеттерін көрсетті, асықтарды бояп, өздерінің жеке ойын талисмандарын жасады.
Турнир тек спорттық іс-шара болып қана қоймай, нағыз мәдени мерекеге айналды. Қонақтарға мол дастарқан, халық ансамблінің қойылымы, сондай-ақ дәстүрлі ойындар мен интерактивті алаңдар ұйымдастырылды.
Қазақстанның көкпар федерациясының вице-президенті Әлішер Исламның айтуынша, мұндай жобалар ұлттық бірегейлікті сақтауда маңызды рөл атқарады.
— Ұлттық ойындар — біздің этникалық кодымыз, олар бізді басқа елдерден ерекшелендіреді. Қазіргі әлем күннен күнге ұқсас болып бара жатыр, ал мұндай дәстүрлер бізге ерекшелікті сақтауға көмектеседі. Біз тек Қазақстанда ұлттық спорт түрлерін насихаттаумен шектелмей, оларды шетелде де дамытуға ұмтыламыз, — деді Әлішер Ислам.
Турнир идеясы дәстүрлі асық ату ойыны мен паралимпиадалық спорт түрі боччаның үйлесуінен туындады, бұл ұлттық ойындардың мүмкіндіктеріне жаңаша көзқарас қалыптастырды.
— Олардың ұқсастығын көріп, ойынды ерекше балаларға бейімдедік. Асықтардың өлшемін үлкейттік, бірақ форматты сақтадық. Бұл — ұлттық ойындарды барлығына қолжетімді етуге жасалған қадам, — деп қосты ол.
Турнирді өткізу тек мерекелік іс-шаралардың бөлігі ғана емес, сонымен қатар инклюзивті спортты дамытуға маңызды үлес болды. Болашақта форматты кеңейту, сондай-ақ ұлттық ойындарды әртүрлі қатысушылар санатына бейімдеу жоспарланып отыр, бұл оларды одан әрі қолжетімді және танымал етеді.
