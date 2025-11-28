KZ
    11:57, 28 Қараша 2025 | GMT +5

    Астанада ауыл әкімдерінің диалог-платформасы өтіп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM –Жиында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сөз сөйлеп, ауылды өркендету, ауыл әкімдері институтын одан әрі жетілдіру міндеттерін айқындайды. Cондай-ақ еліміздің саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды мәселелеріне тоқталады.

    форумы
    Фото: Ақорда

    Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Бүгінде еліміз бойынша 2334 ауыл әкімі сайланды.

    әкімі
    Фото: Ақорда

    Бұған дейін елордада сайланған әкімдер форумы өтетінін жазған едік.

    әкім
    Фото: Ақорда
    форумы
    Фото: Ақорда
    Тегтер:
    Ауыл Ақорда Әкім
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
