11:57, 28 Қараша 2025 | GMT +5
Астанада ауыл әкімдерінің диалог-платформасы өтіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM –Жиында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сөз сөйлеп, ауылды өркендету, ауыл әкімдері институтын одан әрі жетілдіру міндеттерін айқындайды. Cондай-ақ еліміздің саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды мәселелеріне тоқталады.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Бүгінде еліміз бойынша 2334 ауыл әкімі сайланды.
Бұған дейін елордада сайланған әкімдер форумы өтетінін жазған едік.