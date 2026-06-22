Астанада автобус локомативпен соқтығысты
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада автобус теміржол өткелінде локомативпен соқтығысып, артынша жеңіл автокөлікке соғылған.
Әлеуметтік желілерде көлік апаты орнынан түсірілген видео тарады. Желіні пайданушылардың пікірінше, оқиға «Вагонозавод» аялдамасы маңында, Орман зауыты ауданында болған.
Астана қаласы полиция департаментінің мәліметінше, оқиға 20 маусым күні тіркелген.
— «Ивеко» маркалы маршруттық автобустың жүргізушісі Тайбурыл ауданындағы теміржол өткелінен өту кезінде локомативке жол бермеген. Соққы салдарынан «Ивеко» автобусы инерция күшімен «Хюндай» автокөлігіне соғылған, — деп түсіндірді қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Автобус жүргізушісі әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша, автобус жүргізушісі тексерістен кейін амбулаторлық емделуге жіберілді.
Еске сала кетейік, 2026 жылдың алғашқы үш айында Астана қаласында 502 жол-көлік оқиғасы тіркеліп, соның салдарынан 616 адам жарақат алып, 5 адам мерт болды.
Аружан Мәсімбай