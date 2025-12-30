Елордада аяз бен көктайғақ күшейді: Бас травматолог тұрғындарға үндеу жасады
АСТАНА. KAZINFORM — Елордада аяз күшейіп, көктайғақ орнап, жел екпіні артты. Осыған байланысты Астана қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының штаттан тыс бас травматологі Алексей Солод тұрғындарды сақтық шараларын қатаң сақтауға және көшеде жүргенде ерекше сақ болуға шақырды.
Маманның айтуынша, ең алдымен аяқ киімді дұрыс таңдау маңызды. Көктайғақ кезінде биік өкшелі аяқ киімнің орнына, табаны таймайтын аяқ киім кию ұсынылады.
Сондай-ақ үйден шығатын уақытты алдын ала жоспарлап, асықпай жүру қажет. Қозғалыс кезінде шағын қадам жасап, қолды қалтаға салмаған жөн және мүмкіндігінше ауыр сөмкелер асынбау қажет, ол тепе-теңдікті ұстауға көмектеседі.
— Егде жастағы адамдар ұшы резеңке немесе темір қаптамалы таяқ пайдаланғаны дұрыс. Қосымша тірек ретінде шаңғы таяғын қолдануға да болады. Мұз қатқан әрі жарықтандырылмаған жерлерден аулақ болған жөн. Егер құлаудың алдын алу мүмкін болмаса, ауыр жарақат алу қаупін азайту үшін тізені бүгіп, арқамен емес, қырынан құлауға тырысқан дұрыс. Құлағаннан кейін бірден тұрып кетуге болмайды. Бас айналу немесе қатты ауырсыну байқалса, айналадағы адамдардан көмек сұрау қажет, — деді ол.
Ауыр жарақат алған жағдайда дереу білікті медициналық көмекке жүгіну маңызды.
Қала әкімдігінің мәліметінше, шұғыл жағдайларда ересектерге көпбейінді қалалық № 3 және № 1 ауруханаларда, балаларға көпбейінді қалалық балалар ауруханасы № 2-де, сондай-ақ № 2 емхана базасында медициналық көмек көрсетіледі.
