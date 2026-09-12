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    Астанада әйел 15-қабаттан секіріп, бала жатқан арбаға құлады

    АСТАНА. KAZINFORM — Елорданың Полиция департаменті аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғады.

    Астанада әйел мен сәби қаза тапты
    Фото: Видеодан скрин

    — Алдын ала анықталғандай, 27 жастағы әйел тұрғын үйдің 15-қабатындағы терезеден секіріп кеткен. Құлау салдарынан әйел қайтыс болды. Әйел адам құлаған кезде екі жасар сәби отырған балалар арбасына түскен. Алған жарақаттары салдарынан бала көз жұмды, — деп хабарлады Полиция департаменті

    Қазіргі уақытта аталған факті бойынша тексеру жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.

    Айта кетейік, бұған дейін Ақмола облысында ер адам 8-қабаттан секірмек болғанын жазғанбыз.

    Өлім-жітім Астана Төтенше оқиғалар, апаттар Суицид Полиция
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
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