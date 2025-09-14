KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    04:30, 14 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Астанада Әйтеке би көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы Әйтеке би көшесінің Қ. Мұхамедханов көшесінен Сығанақ көшесіне дейінгі аралағында жол төсемінің жоғарғы қабатын төсеу жұмысын жүргізеді.

    Астанада Әйтеке би көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

    Астана әкімдігінің мәліметінше, осыған байланысты осы учаскедегі қозғалыс ішінара кезең-кезеңімен жабылатын болады.

    Бұл ретте автокөлік құралдарының қозғалысы бір бағытта ғана ұйымдастырылатын болады: 15-18 қыркүйек аралығында Қ. Мұхамедханов көшесінен Сығанақ көшесіне қарай, содан кейін 19-23 қыркүйек аралығында Сығанақ көшесінен Қ. Мұхамедханов көшесіне қарай.

    — Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерден маршруттарды алдын ала жоспарлауды және қозғалысты ұйымдастырудағы ықтимал өзгерістерді ескеруді сұраймыз, — делінген хабарламада. 

    Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылатын болады.

    Айта кетелік Астанада Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтіп жатыр

    Тегтер:
    Астана Жол жабылды Жөндеу жұмыстары
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар