Астанада балабақшаға жолдама беру 1 шілдеде басталады
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада 2026-2027 оқу жылына арналған мектепке дейінгі ұйымдарға балаларды қабылдау 1 шілдеден басталады. Биыл мемлекеттік және жекеменшік балабақшаларда 2 жастан 5 жасқа дейінгі балаларға шамамен 15 мың орын бөлінген.
Бұл туралы қалалық Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында Астана қаласы Білім басқармасы басшысының орынбасары Маржангүл Қайырбаева айтты.
Оның айтуынша, балаларды балабақшаға қабылдау ҚР Оқу-ағарту министрінің 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 372 бұйрығымен бекітілген тәртіпке сай жүргізіледі.
Спикер ата-аналарға жолдама беру басталғанға дейін қажетті дайындықты алдын ала жасап қоюды ұсынды.
— Ең алдымен ED24.kz мобильді қосымшасын жүктеп, жүйеге тіркелу қажет. Сондай-ақ «INDIGO — электронды балабақша» жүйесіндегі жеке кабинетке кіру мүмкіндігін тексеріп, логин мен құпиясөздің жарамды екеніне көз жеткізген жөн. Бұдан бөлек, өтініштің белсенді екенін, мұрағатқа жіберілмегенін, мерзімі өтіп кетпегенін және «стоп-лист» мәртебесінде тұрмағанын тексеру маңызды, — деді Маржангүл Қайырбаева.
Оның сөзінше, ата-аналар алдын ала бірнеше мемлекеттік және жекеменшік балабақшаны таңдап қойғаны дұрыс.
Толық нұсқаулықтар Астана қаласы Білім басқармасының ресми сайтындағы «Қызметі → Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» бөлімінде және Indigo24.kz порталындағы «Пайдалы ақпарат» бөлімінде жарияланған.
Еске салайық, бұған дейін Оқу-ағарту министрлігі балабақшаға кезектен тыс орын алып беруді ұсынатын алаяқтар көбейгенін ескерткен болатын.