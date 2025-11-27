Астанада биыл 15 заңсыз нысан сүрілді
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада 2025 жылы сәулет-құрылыс бақылауы нәтижесінде 576 жоспардан тыс тексеру жүргізіліп, 308 орындалуы міндетті нұсқама берілген, 764 айыппұл салынды, оның жалпы сомасы 308 млн теңгеден асты.
2025 жылғы 27 қарашада қала әкімінің бірінші орынбасары Н.Нүркеновтің төрағалығымен мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының басшысы, прокуратура, полиция, Еңбек инспекциясы комитетінің департаменті мен мемлекеттік органдар және құрылысшылардың қатысуымен кеңес өтті.
Астананың құрылыс саласындағы өзекті мәселелердің бірі — рұқсатсыз құрылыс, жобалық, қалалық және қауіпсіздік талаптарын бұзып нысан салу болып отыр.
— 2025 жылы сәулет-құрылыс бақылауы нәтижесінде 576 жоспардан тыс тексеру жүргізіліп, 308 орындалуы міндетті нұсқама берілген, 764 айыппұл салынды, оның жалпы сомасы 308 млн теңгеден асты. Қалада қазіргі уақытта шамамен 1263 нысан салынып жатыр, оның 322-сі көппәтерлі тұрғын үйлер, — делінген әкімдік хабарламасында.
Қала әкімдігінің мәліметінше 2025 жылы Астанада сот шешімдері мен мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауының нұсқамалары негізінде 15 нысан бұзылған.
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының басшысы Ғани Тажиев заң талаптарын елемеуге, сапаны үнемдеуге немесе нормаларды бұзуға әрекеттенетін кез келген жағдай жауапкершілік шаралары қолданылатындығын, соның ішінде құрылыс жұмыстарын тоқтату және айыппұл салу қарастырылатынын атап өтті.
Сонымен қатар, Президент тапсырмаларын орындау аясында тұрғын үйлерді заңсыз сату әрекеттерін тоқтату бойынша шаралар қабылданып жатқаны еске салынды, оның ішінде «Тұрғын үй құрылысында үлескерлердің қатысуы туралы» заңға өзгерістер енгізілді. Заң бұзушылықтар үшін 1000-2000 АЕК көлемінде айыппұл қарастырылған, бұл 7,8 млн теңгеден асады.
Айта кетелік Астана әкімдігі көлік кептелісін азайту үшін цифрлық басқаруды енгізетіні туралы жазған едік.