Астанада былтыр 57 нотариустың лицензиясы тоқтатылды
АСТАНА. KAZINFORM — Елордада заң көмегінің сапасын арттыру мақсатында жүргізілген бақылау шаралары нәтижесінде 2025 жылы ондаған нотариус пен адвокатқа тәртіптік жаза қолданылып, кейбірі лицензиясынан айырылды. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі мәлім етті.
Астана қаласы Әділет департаменті басшысының орынбасары Бақытжан Бейсен 2025 жылы заң қызметтерін көрсету саласында атқарылған жұмыстардың қорытындысын жариялады.
Оның айтуынша, бүгінде елордада нотариаттық қызметті 892 нотариус жүзеге асырып отыр.
— Былтыр департамент тарапынан лицензияның қолданысын тоқтата тұру туралы 57 ұсыныс енгізілді. Оның ішінде 40 нотариус лицензиясын өз қалауы бойынша тоқтатса, 13-і департаменттің ұсынысымен, 4-еуі Астана қаласы нотариаттық палатасының ұсынысы негізінде тоқтатылды, — дейді ол.
Спикердің сөзінше, нотариаттық іс-әрекеттердің заңдылығы мен іс жүргізу талаптарының сақталуына қатысты 85 тексеру жүргізілген. Оның 67-сі жоспардан тыс, 18-і профилактикалық бақылау аясында ұйымдастырылған.
— Жоспардан тыс тексерулер нәтижесінде 23 нотариус тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 14 ескерту, 3 сөгіс, 1 қатаң сөгіс жарияланды, 5 нотариустың лицензиясының қолданысы уақытша тоқтатылды. Қалған материалдардың бір бөлігі әлі қаралып жатыр, — деп нақтылады Бақытжан Бейсен.
Профилактикалық бақылау қорытындысы бойынша 14 нұсқама шығарылып, бір нотариустың лицензиясы тоқтатылып, біреуі лицензиясынан айырылған. Сонымен қатар, 18 нотариус әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
— Әділет органдары туралы» заң талаптарына сәйкес, адвокаттар, нотариустар, жеке сот орындаушылары мен заң консультанттары көрсететін заң көмегінің сапасын бақылау — әділет органдарының міндеті. Осы орайда 2025 жылы департамент тарапынан лицензиясынан айыру туралы 4 талап арыз сотқа жолданды. Оның біреуі бойынша нотариус лицензиясынан айырылды, қалғаны сотта қаралуда, — дейді департамент басшысының орынбасары.
Оның айтуынша, талап арыздардың негізгі себептері — нотариус көмекшісінің заңсыз нотариаттық әрекет жасауы, электрондық цифрлық қолтаңбаны үшінші тұлғаларға беру, соттың жеке ұйғарымдары мен атқарушылық жазба шығару кезіндегі заң бұзушылықтар.
Адвокаттарға қатысты деректерге де тоқталған спикер елордада 857 адвокат тіркелгенін айтты.
— Есепті кезеңде 7 адвокат тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Төртеуіне ескерту, үшеуіне сөгіс жарияланды. Әртүрлі негіздермен бір лицензия тоқтатылып, 48 лицензияның қолданысы уақытша тоқтатылды, бір адвокат лицензиясынан айырылды, — деді ол.
Сонымен қатар, Астанада 3 287 заң консультанты қызмет атқарады. 2025 жылы олардың 10-ы тәртіптік жауапкершілікке тартылып, бір заң консультанты палата мүшелігінен шығарылған.
Мемлекет кепілдік берген заң көмегі мәселесіне тоқталған Бақытжан Бейсеннің айтуынша, департамент 199 адвокатпен және 74 заң консультантымен тегін заң көмегін көрсету туралы келісімшарт жасаған.
— Заңда көзделген жағдайларда тегін заң көмегі көрсетілген азаматтардың саны — 16 862, — дейді ол.
Сөз соңында спикер департаменттің 2026 жылға арналған негізгі міндеттерін атап өтті.
— Алдағы кезеңде азаматтардың құқықтық санасы мен мәдениетін арттыру, заң көмегін ұйымдастыру және құқықтық білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді жүзеге асыру, сондай-ақ адвокаттар, нотариустар мен заң консультанттары көрсететін заң көмегінің сапасын бақылау басты басымдық болып қала береді, — деп түйіндеді Бақытжан Бейсен.
