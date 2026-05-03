Астанада бірқатар автобустың қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді
АСТАНА. KAZINFORM — № 14, 21, 29, 29А, 32, 43 65, 82, 507 бағдарлардың қозғалыс сызбасы уақытша өзгертілді. Бұл туралы «City Transportation Systems» ЖШС мәлім етті.
Айта кетейік, 3 пен 15 мамыр аралығында Н. Тілендиев даңғылының К. Күмісбеков көшесінен Ш. Бейсекова көшесіне дейінгі учаскеде орташа жөндеу жұмыстарын жүргізіледі.
Елордада LRT жобасының екінші кезеңі іске асырыла бастады. Қосшы қаласына қарай созылатын жаңа желінің алғашқы тірегі құйылып, құрылыс жұмыстары қарқын алды.