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    Астанада бүгін тағы бір көше жабылады

    АСТАНА. KAZINFORM – «Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы» ММ Тұран даңғылынан Қабанбай батыр даңғылына дейінгі учаскеде Қорғалжын тас жолына жөндеу жұмыстары жүргізілетіні туралы хабарлады.

    ремонтные работы тротуар жөндеу жұмыстары
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Бұл жұмыстар мердігер ұйымның қаражаты есебінен кепілдік міндеттемелер шеңберінде жүргізіледі. Осыған байланысты бүгін, 7 маусым күні жоғарыда аталған учаске ішінара жабылатын болады. Бұл ретте автокөлік құралдарының қозғалысы тараптардың бірі бойынша екі бағытта да жүзеге асырылатын болады

    - Елорда тұрғындары мен қонақтарын қала жолдарындағы кептелістерді болдырмау мақсатында өз маршруттарын алдын ала жоспарлауды сұраймыз. Уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз және жол жөндеу жұмыстарын жүргізуге түсіністікпен қарауды сұраймыз, - делінген хабарламада.

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    Фото: Астана әкімдігі

    Айта кетейік, Алматыда Сайын көшесінің жалғасы 8 жылдан кейін ашылды.

    Астанада демалыс күндері қай көшелер жабық болатынын жазған болатынбыз.

    Астана Көше Жөндеу жұмыстары
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Авторлар