Астанада бүгін тағы бір көше жабылады
АСТАНА. KAZINFORM – «Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы» ММ Тұран даңғылынан Қабанбай батыр даңғылына дейінгі учаскеде Қорғалжын тас жолына жөндеу жұмыстары жүргізілетіні туралы хабарлады.
Бұл жұмыстар мердігер ұйымның қаражаты есебінен кепілдік міндеттемелер шеңберінде жүргізіледі. Осыған байланысты бүгін, 7 маусым күні жоғарыда аталған учаске ішінара жабылатын болады. Бұл ретте автокөлік құралдарының қозғалысы тараптардың бірі бойынша екі бағытта да жүзеге асырылатын болады
- Елорда тұрғындары мен қонақтарын қала жолдарындағы кептелістерді болдырмау мақсатында өз маршруттарын алдын ала жоспарлауды сұраймыз. Уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз және жол жөндеу жұмыстарын жүргізуге түсіністікпен қарауды сұраймыз, - делінген хабарламада.
Айта кетейік, Алматыда Сайын көшесінің жалғасы 8 жылдан кейін ашылды.
Астанада демалыс күндері қай көшелер жабық болатынын жазған болатынбыз.