Астанада бұрынғы әйелін аңдыған адам жазаға тартылды
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада сталкинг қылмысы бойынша сот шешім шығарды.
Елорда тұрғыны қорғау нұсқамасының талаптарына қарамастан, төрт ай бойы бұрынғы бірге тұрған әйелді заңсыз қудалаған: оған қоңырау шалып, хабарламалар жіберген, тұрғылықты жеріне барған, үйінің маңында күтіп тұрған және балағат сөздер айтқан.
Нәтижесінде жәбірленуші өзінің және кәмелетке толмаған қызының қауіпсіздігі үшін үнемі алаңдап, қорқыныш сезімінде болған, оның жеке қауіпсіздікке және еркін қарым-қатынас жасауға деген құқықтары бұзылған.
Мемлекеттік айыптаушы сотталушының кінәсін дәлелдеді.
Сот оған 100 сағат қоғамдық жұмыс түріндегі жаза тағайындады.
Үкім заңды күшіне енді.
Астана қаласының прокуратурасы сталкинг, яғни күш қолданумен байланысты емес, адамның еркіне қарсы байланыс орнатуға және (немесе) оны аңдуға бағытталған әрекеттер арқылы көрініс табатын, елеулі зиян келтірген заңсыз қудалау үшін елу тәулікке дейін қамауға алу түріндегі қылмыстық жауаптылық көзделгенін еске салды.
Айта кетейік, Қазақстанда сталкинг бұрын жеке мәселе ретінде қарастырылса, бүгінде ол қылмыстық жауапкершілікке әкелетін құқықбұзушылыққа айналды. Бұл бағыттағы тәжірибенің қалай қалыптасып жатқаны және жаңа қорғау тетіктерінің қаншалықты тиімді екені Jibek Joly радиосындағы «В контексте» қоғамдық-саяси ток-шоуында талқыланды.