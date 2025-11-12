Астанада БҰҰ-ның 80 жылдығына арналған фотокөрме ашылды
АСТАНА. KAZINFORM – «БҰҰ – 80: Шынайылық» көрмесінде бұрын жарияланбаған 80 фотосурет қойылған. Іс-шараны ұйымдастырушылар өз кезегінде көрменің цифрлық нұсқасын жасау және қысқа деректі фильм дайындау жоспарланып отырғанын айтты.
– Жыл басында студенттерге дәрістер өткіздік. Бұл іс-шаралар 2025 жылдың соңына дейін жалғасады. Болашақта көпшілікке қолжетімді болуы үшін цифрлық нұсқа мен деректі фильм жасайтын жоспар бар, - деді БҰҰ-ның Қазақстандағы Тұрақты үйлестірушісі Саранго Раднаарагчаа.
Сарангоның айтуынша, бүгінгі көрме – Президенттік орталықпен бірге ұйымдастырған ең табысты бірлескен жобаның бірі.
– «БҰҰ және мен» бөлімі арқылы әрбір мүдделі тарап БҰҰ-мен қалай ынтымақ құратынын біле алады. Бір жыл ішінде шамамен 100 мың адам БҰҰ-ның тренингтері мен экономикалық қолдауынан пайда көрген, - деді ол.
Көрмеде келесідей фотосуреттерді байқауға болады:
Күнделікті отырыстар мен миссияларды әсерлі оқиғаға айналдыратын ерекше ракурстар;
Дипломатия мен халықаралық саясаттың «сырт көзге көрінбейтін» сәттері;
Бейбітшілік, гуманизм және жасампаздық жолына өмірін арнаған адамдардың шынайы портреттері.
Бұған дейін Шымбұлақ тау-шаңғы курортында БҰҰ-ның 80 жылдығына арналған мурал ашылғанын жазғанбыз.
Камила МҮЛІК