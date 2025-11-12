KZ
    19:46, 12 Қараша 2025 | GMT +5

    Астанада БҰҰ-ның 80 жылдығына арналған фотокөрме ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM – «БҰҰ – 80: Шынайылық» көрмесінде бұрын жарияланбаған 80 фотосурет қойылған. Іс-шараны ұйымдастырушылар өз кезегінде көрменің цифрлық нұсқасын жасау және қысқа деректі фильм дайындау жоспарланып отырғанын айтты.

    Астанада БҰҰ-ның 80 жылдығына арналған фотокөрме ашылды
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    – Жыл басында студенттерге дәрістер өткіздік. Бұл іс-шаралар 2025 жылдың соңына дейін жалғасады. Болашақта көпшілікке қолжетімді болуы үшін цифрлық нұсқа мен деректі фильм жасайтын жоспар бар, - деді БҰҰ-ның Қазақстандағы Тұрақты үйлестірушісі Саранго Раднаарагчаа. 

    Саранго Раднаарагчаа
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Сарангоның айтуынша, бүгінгі көрме – Президенттік орталықпен бірге ұйымдастырған ең табысты бірлескен жобаның бірі. 

    – «БҰҰ және мен» бөлімі арқылы әрбір мүдделі тарап БҰҰ-мен қалай ынтымақ құратынын біле алады. Бір жыл ішінде шамамен 100 мың адам БҰҰ-ның тренингтері мен экономикалық қолдауынан пайда көрген, - деді ол.

    Астана
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    фотокөрме
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    фотокөрме
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Көрмеде келесідей фотосуреттерді байқауға болады:

    фотокөрме
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Күнделікті отырыстар мен миссияларды әсерлі оқиғаға айналдыратын ерекше ракурстар;

    фотокөрме
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Дипломатия мен халықаралық саясаттың «сырт көзге көрінбейтін» сәттері;

    фотокөрме
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Бейбітшілік, гуманизм және жасампаздық жолына өмірін арнаған адамдардың шынайы портреттері.

    фотокөрме
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    фотокөрме
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    фотокөрме
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Бұған дейін Шымбұлақ тау-шаңғы курортында БҰҰ-ның 80 жылдығына арналған мурал ашылғанын жазғанбыз. 

    Камила МҮЛІК

