Астанада БҰҰ-ның 80 жылдығына арналған пошта маркасы таныстырылды
АСТАНА. KAZINFORM – Таныстыру рәсімінің қалай өткенін және ең бастысы жаңа мерейтойлық марканың қандай екенін Jibek Joly телеарнасы көрсетті, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Іс-шара халықаралық деңгейде өтті. Оған еліміздің Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Ержан Ашықбаев, БҰҰ-ның Қазақстандағы тұрақты үйлестірушісі Саранго Раднарагчаа ханым, Қазақстанда өкілдіктері бар елдердің дипломаттары мен өзге де ресми тұлғалар қатысты.
Бұл мерейтойлық марканы жасауға БҰҰ мамандары мен қазақстандық шеберлер бірлесе атсалысқан. Солардың бірі — суретші Қарлығаш Исмағұлова. Ол марканың соңғы нұсқасын жасауға қанша уақыт кеткенін, оның идеясы неде екенін және бұл суреттегі қазақстандық суретшілерге тиесілі дүниелер жайлы айтып берді.
Еске сала кетсек, Қазақстанның пошта маркасы Рабатта өткен Халықаралық спорт баспасөзі конгресінде ұсынылды.