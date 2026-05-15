Астанада дала өркениетін дәріптеуге арналған орталық құрылады
АСТАНА.KAZINFORM — Бұл мекеме дала халықтарының тарихы мен мәдениетін кең ауқымда насихаттап, танытады. Бұл жөнінде Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының Түркістанда өтіп жатқан бейресми саммитінде мәлімдеді.
— Біз Астанада дала өркениетін дәріптеуге арналған орталық құруды жоспарлап отырмыз. Онда дала халықтарының тарихы мен мәдениеті кеңінен насихатталмақ. Ұйымға мүше мемлекеттерді және барлық бауырымызды осы жобаны қолдауға және оған белсенді қатысуға шақырамын, — деді Мемлекет басшысы.
