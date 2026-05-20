KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Астанада демалыс күндері ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада 23-24 мамыр күндері кезекті қалалық ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. 

    Астанада демалыс күндері ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді
    Фото: Астана әкімдігі

    Жәрмеңкеде еліміздің әр өңірінен келген жергілікті фермерлер мен өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Қала тұрғындары мен қонақтары көкөніс, жеміс-жидек, ет, ұн және сүт өнімдерін, нан-тоқаш, табиғи шырындар, тосап, джем және басқа да тағамдарды тиімді бағамен сатып ала алады.

    Іс-шара 23-24 мамыр күндері сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін Keryen Joly сауда орталығы аумағында өтеді.

    Келушілердің ыңғайы үшін жәрмеңке өтетін орынға №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317 автобус маршруттары қатынайды. 

    Азық-түлік Астана Жәрмеңке
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар