KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:22, 22 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Астанада екі жаңа перзентхана бой көтереді

    АСТАНА. KAZINFORM — Елорда әкімі Жеңіс Қасымбек қаладағы медициналық нысандар тапшылығы қалай шешілетінін, қай аудандарда жаңа емханалар ашылатынын айтып берді.

    нәресте, ана мен бала, аңсаған сәби, перзентхана
    Фото: СҚО әкімдігі

    Әкімнің айтуынша, медициналық инфрақұрылым тапшылығы әлі де сақталып отыр.

    — Бұл мәселені шешу мақсатында Есіл мен Нұра аудандарында екі емхана, Алматы ауданында перинаталдық орталық, жаңа көпсалалы қалалық аурухана және Есіл ауданында балаларға арналған травматологиялық пункттің құрылысы басталады. Қалалық № 2 аурухананың қабылдау-диагностикалық кешенінің құрылысы аяқталуға жақын. Сондай-ақ Сарыарқа ауданында перинаталдық орталық салу жобасы қолға алынды, — деді Ж. Қасымбек Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингіде.

    Сонымен бірге, спорттық объектілер желісі қарқынды түрде дамып келеді. Орталық саябақта Инклюзивті спорт орталығы мен Шаңғы базасы ашылып жатыр.

    — «Қазақстан» спорт сарайы мен Қ. Мұңайтпасов атындағы стадионды қайта жаңғырту жұмыстары жалғасуда, олардың аяқталуы келесі жылға жоспарланған, — деді елорда әкімі.

    Бұған дейін Ж. Қасымбек 2026 жылы Астанада тағы 12 мектеп салынатынын айтқан еді.

    Сонымен бірге, Астанадағы жеңіл рельсті көлік (LRT) жүйесі алдағы 1-2 айда іске қосылады.

    Тегтер:
    Астана Емхана Инфрақұрылым Жеңіс Қасымбек Ғимарат Аурухана Денсаулық
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар