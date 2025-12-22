Астанада екінші әуежай салынуы мүмкін бе — Әкім жауабы
АСТАНА. KAZINFORM — Астана әкімі Жеңіс Қасымбек елордада екінші әуежай салынуы мүмкін деген қауесет жөнінде пікір білдірді.
— Бұл қауесет. Алайда болашақта қосымша әуежай салу қажет болған жағдайда, Бас жоспарда бірнеше учаске қарастырылған, — деді Жеңіс Қасымбек Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте.
Әкімнің айтуынша, кез келген астана белгілі бір кезеңде екінші, тіпті одан да көп әуежайлардың қажеттілігіне тап болады.
— Қазіргі уақытта біз қолданыстағы әуежайдың мүмкіндіктерін пайдалану бағытында жұмыс істейміз. Оның қуатын екі есеге арттыруды жоспарлап отырмыз. Бірақ келешекте оның теміржол желілерінен алыс орналасуын ескерсек, мұндай жоспарлар пайда болуы мүмкін, — деді Ж. Қасымбек.
