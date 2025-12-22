KZ
    18:30, 22 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Астанада екінші әуежай салынуы мүмкін бе — Әкім жауабы

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана әкімі Жеңіс Қасымбек елордада екінші әуежай салынуы мүмкін деген қауесет жөнінде пікір білдірді.

    Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайдың 2025 жылғы жетістіктері қандай. 
    Фото: Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайы

    — Бұл қауесет. Алайда болашақта қосымша әуежай салу қажет болған жағдайда, Бас жоспарда бірнеше учаске қарастырылған, — деді Жеңіс Қасымбек Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте.

    Әкімнің айтуынша, кез келген астана белгілі бір кезеңде екінші, тіпті одан да көп әуежайлардың қажеттілігіне тап болады.

    — Қазіргі уақытта біз қолданыстағы әуежайдың мүмкіндіктерін пайдалану бағытында жұмыс істейміз. Оның қуатын екі есеге арттыруды жоспарлап отырмыз. Бірақ келешекте оның теміржол желілерінен алыс орналасуын ескерсек, мұндай жоспарлар пайда болуы мүмкін, — деді Ж. Қасымбек.

    Бұған дейін Жеңіс Қасымбек Кіші Талдыкөлдегі экопарк құрылысының не себепті биыл басталмағанын түсіндірген еді.

    Айжан Серікжанқызы
    Автор
