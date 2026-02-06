KZ
    Астанада екінші ауысымдағы 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM – Елордада ауа райына байланысты 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқиды, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

    Астанада екінші ауысымдағы 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқиды
    Фото: Астана әкімдігі

    – 2026 жылғы 6 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты екінші ауысымның 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, - делінген Білім басқармасының хабарламасында.

    Еске сала кетейік, бұған дейін 6 ақпанда ауа райына байланысты бірқатар өңірде ескерту жарияланғанын хабарлаған едік. 

