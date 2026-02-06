10:11, 06 Ақпан 2026 | GMT +5
Астанада екінші ауысымдағы 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқиды
АСТАНА. KAZINFORM – Елордада ауа райына байланысты 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқиды, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
– 2026 жылғы 6 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты екінші ауысымның 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, - делінген Білім басқармасының хабарламасында.
Еске сала кетейік, бұған дейін 6 ақпанда ауа райына байланысты бірқатар өңірде ескерту жарияланғанын хабарлаған едік.