    12:20, 12 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Астанада екінші ауысымдағы бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM – Екінші ауысымдағы 0-4 сынып оқушылары қашықтықтан оқытуға көшірілді. Бұл туралы Астана қалалық білім басқармасы хабарлады. 

    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    – Ауа райының нашарлауына байланысты 2026 жылдың 12 қаңтарында екінші ауысымның 0-4 сынып оқушылары қашықтықтан оқытуға көшеді, - делінген хабарламада. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін 12 қаңтарда елдің барлық аумағында ауа райына байланысты ескерту жарияланғанын жазған едік. 

    Сондай-ақ Алдағы күндері –38 градусқа дейін аяз болатыны хабарланды. 

