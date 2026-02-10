KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:24, 10 Ақпан 2026 | GMT +5

    Астанада екінші ауысымның 0-9 сынып оқушылары онлайн оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордада таңнан бері қалың қар жауып жатыр. Осыған орай ауа райының қолайсыздығына байланысты оқушылар онлайн форматқа көшірілді. Бұл туралы қалалық білім басқармасының баспасөз қызметі хабарлады.

    Буран зима боран қыс метель люди адамдар отмена занятий в школах мектептердегі сабақтарды тоқтату
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — 2026 жылғы 10 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты екінші ауысымның 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, — делінген хабарламада.

    Сонымен қатар, Ақтөбе облысындағы барлық білім беру ұйымында 1-11 сынып оқушылары үшін ІІ ауысымда оқу процесі қашықтан оқыту форматына көшіріледі.

    Бұдан бұрын көктайғақ салдарынан Қарағанды облысының жолдарына 150 полицей тартылғанын жазған болатынбыз.

    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
